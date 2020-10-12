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Специалист высказался о будущем современного футбола.

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер заявил, что не видит препятствий, чтобы женщины и мужчины играли в футбол вместе.

"Совместный матч в АПЛ? Сейчас в Англии и в футболе в целом заметен тренд на физическую подготовку. Это значит, должна быть женщина с исключительным физическим потенциалом. Например, это могла бы быть бегунья на 100 метров с исключительной техникой. Почему бы и нет?

"Я не исключаю такой возможности, но такое будет возможно только в определенных случаях, а не на регулярной основе", — цитирует Венгера The Guardian.

Ранее французский специалист высказал свое мнение об изменений действующих правил в футболе.