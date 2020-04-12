Италия

Итальянец признался, что является поклонником "красных дьяволов".

Бывший полузащитник Ромы и сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, почему отказался переходить в Манчестер Юнайтед.

"Я с детства любил Манчестер Юнайтед. Но я сделал правильный выбор, что не перешел в МЮ, потому что там выступали Кин и Скоулз, невероятные игроки.

Я сам захотел перейти в Бока Хуниорс. Никогда не хотел покидать Рому, но в Боке я чувствовал себя богом", – рассказал Де Росси в интервью Sky Sports.

Ранее Де Росси рассказал, что хотел бы вернуться в Рому в качестве тренера.

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