Англия

Французский центрбек продолжит выступать за команду Микеля Артеты.

Центральный защитник Вильям Салиба не покинет Арсенал в текущее трансферное окно, которое на данный момент открыто в Англии для совершения внутренних переходов.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, как минимум до зимы 19-летний француз будет выступать за "канониров", несмотря на непопадание в заявку лондонского клуба на Лигу Европы и слухи о его возможном уходе в аренду.

После возвращения из Сент-Этьена в конце прошлого сезона Салиба не сыграл ни одного матча за первую команду Арсенала. Микель Артета считает, что французскому центрбеку необходимо улучшить определенные аспекты игры, прежде чем начать попадать в состав его команды.

Ранее сообщалось, что вариант с арендой Вильяма Салиба рассматривал Брентфорд и Фулхэм.