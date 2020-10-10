Клуб из Чемпионшипа заинтересован во французском защитнике.
Вильям Салиба, Getty Images
10 октября 2020, 09:47
Защитник Арсенала Вильям Салиба может в ближайшее время присоединиться к Брентфорду, сообщает портал Goal.
"Пчелы" заинтересованы в услугах молодого центрбека и попытаются подписать его до окончания трансферного дэдлайна.
Салиба присоединился к Арсеналу из Сент-Этьена за 30 млн евро. В футболке "канониров" 19-летний игрок еще не успел провести ни одного поединка.
Ранее сообщалось, что Озил требует от Арсенала 13 миллионов фунтов за расторжение контракта.