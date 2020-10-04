Англия

Французский защитник может провести сезон в другом лондонском клубе.

Фулхэм связался с Арсеналом по поводу аренды центрального защитника Вильяма Салиба, сообщает Get French Football News со ссылкой на свои источники.

Салиба стал игроком Арсенала летом 2019, но прошлый сезон оставался на правах аренды в Сент-Этьене.

"Дачники" после повышения в классе пытаются укрепить центр обороны, но до сих пор им это не удалось. Переход Марлона из Сассуоло сорвался, а трансфера центрбека Барселоны Жана-Клера Тодибо все еще не состоялся, несмотря на все разговоры в СМИ.

Пока что Фулхэму удалось укрепить атаку команды, арендовав у РБ Лейпциг вингера Адемолу Лукмана.