Англия

Полузащитник не поможет сборной Бельгии в игре с Исландией.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в поединке Лиги наций будет обходиться без хавбека Ман Сити Кевина Де Брюйне.

Кевин не успел бы набрать форму к поединку против исландцев, и поэтому отправился в расположение Манчестер Сити, сообщила Футбольная ассоциация Бельгии в Твиттере.

Матч Исландия – Бельгия в четвертом туре Лиги наций состоится 14 октября. После трех туров "красные дьяволы" с шестью очками занимают второе место в группе 2, уступая одно очко англичанам.