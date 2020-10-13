Англия

Правление английской Премьер-лиги готовится объявить войну главе футбольной лиги Англии.

За требование отставки с поста председателя правления Английской футбольной лиги Рика Пэрри готовы проголосовать 14 клубов Премьер-лиги — сообщает Sky Sports.

После того, как стало известно, что Пэрри вел "сепаратные переговоры" с наметившими революцию в английском футболе Ливерпулем и Манчестер Юнайтед, большинство клубов Премьер-лиги считает, что он не имеет морального права руководить Английской футбольной лигой, включающей в себя Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании правления Премьер-лиги, которое состоится в среду, 14 октября.

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