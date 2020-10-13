Англия

Ганский хавбек дал первое интервью в качестве игрока лондонского клуба.

Центральный полузащитник Томас Партей прибыл в Лондон и провел официальную фотосессию в качестве игрока Арсенала после того, как его переход из мадридского Атлетико состоялся в последний день трансферного окна за 50 миллионов евро.

27-летний ганский хавбек прокомментировал свое решение присоединиться к команде Микеля Артеты.

"Чувствую себя просто великолепно, но в то же время я немного взволнован. Ощущаю себя важной частью этой команды. Это прекрасное чувство находиться здесь".

"Я давно слежу за Арсеналом. Когда мы были моложе, мы смотрели так много матчей в 2004 году, в том сезоне "Непобедимых". Эта команда была великолепной. Именно тогда они завоевали сердца многих людей".

"Раньше в Арсенале было много отличных игроков. Здесь был Иан Райт, Тьерри Анри, Патрик Виейра, Робер Пирес, Деннис Бергкамп... Они были одними из величайших футболистов в истории", — приводит слова Партея официальный сайт Арсенала.

Напомним, ранее отец Томаса Партея признался, что в минувшее трансферное окно его сыном интересовались Ювентус и Челси.