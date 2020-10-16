Англия

Менеджер высказался об игроках, которые не имеют места в составе.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что Месут Озил и Сократис Папастатопулос должны сохранять форму, даже несмотря на отсутствие игрового времени и исключения из заявки команды на Лигу Европы.

"Нам предстоит найти способы мотивировать этих игроков. Я не думаю, что возраст — большая проблема".

"Я объяснил причину, почему они вне команды, и мне было действительно сложно сказать им это, но это ограничение и правила, и они должны уважать решение и стараться тренироваться наилучшим образом, помогать команде. Посмотрим, что будет в декабре", — цитирует Артету Goal.

Ранее новичок команды Томас Партей прокомментировал свое прибытие в лондонский коллектив.