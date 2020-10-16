Англия

Валлийский клуб договорился об аренде вингера.

Полузащитник Ливерпуля Гарри Уилсон может стать игроком Кардиффа до окончания трансферного дэдлайна в Чемпионшипе, сообщает портал Goal.

Кардифф договорился об аренде валлийского вингера и должен завершить его переход в ближайшее время. "Лазурные" выиграли борьбу за 23-летнего игрока у Суонси, который также был заинтересован в его подписании.

Действующий контракт Уилсона с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне вингер успел провести один поединок в футболке "красных".