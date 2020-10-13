Французский тренер не теряет надежд подписать соотечественника.
Зинедин Зидан по-прежнему надеется, что Реалу удастся договориться о переходе Поля Погба, сообщает Marca.
Французский полузащитник отказывается продлевать контракт с Манчестер Юнайтед, а потому клуб может расстаться с ним более охотно.
В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами. Действующий контракт Погба с Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.
Напомним, по последней информации Реал может сделать выбор в пользу Камавинги перед Погба.