Испания

Французский тренер не теряет надежд подписать соотечественника.

Зинедин Зидан по-прежнему надеется, что Реалу удастся договориться о переходе Поля Погба, сообщает Marca.

Французский полузащитник отказывается продлевать контракт с Манчестер Юнайтед, а потому клуб может расстаться с ним более охотно.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами. Действующий контракт Погба с Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

Напомним, по последней информации Реал может сделать выбор в пользу Камавинги перед Погба.