Англия

Норвежец не сомневается в самоотдаче хавбека.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал заявление полузащитника Поля Погба о желании присоединиться к мадридскому Реалу.

"Поль – наш игрок, он будет выступать в команде еще два года. Я уверен, что он полностью сосредоточен на выступлениях и хочет принести команде максимальную пользу.

Уверен, что в ближайшие годы он будет показывать лучшую игру", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 4 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Погба стал самым дорогим игроком АПЛ по версии Transfermarkt.