Англия

Бельгийский полузащитник будет восстанавливаться после травмы.

Кевин Де Брюйне пропустит поединок против Арсенала и не сколько следующих игр. Об этом заявил Пеп Гвардиола перед матчем.

"Не думаю, что травма серьезная, но следующие несколько матчей он, наверное, пропустит", — приводит слова испанца BBC.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке Сити, отличившись одним голом и одним ассистом.

Матч Манчестер Сити — Арсенал состоится в субботу, 17 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.