Бельгийский полузащитник пока что не согласовал новую сделку.
Кевин Де Брюйне, getty images
11 октября 2020, 18:59
Кевин Де Брюйне пока что не вел переговоры с Манчестер Сити о продлении контракта.
"Я ни разу не разговаривал с клубом, поэтому не знаю, почему люди говорят, что я уже о чем-то договорился.
Я всегда говорил всем, что я действительно счастлив в Манчестер Сити и чувствую себя комфортно, поэтому, если люди в клубе хотят поговорить со мной, я открыт для этого, и мы посмотрим, что произойдет", — приводит слова бельгийца BBC.
Действующий договор де Брюйне с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.
В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке Сити, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что де Брюйне стал лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2019/20.