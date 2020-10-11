Англия

Бельгийский полузащитник пока что не согласовал новую сделку.

Кевин Де Брюйне пока что не вел переговоры с Манчестер Сити о продлении контракта.

"Я ни разу не разговаривал с клубом, поэтому не знаю, почему люди говорят, что я уже о чем-то договорился.

Я всегда говорил всем, что я действительно счастлив в Манчестер Сити и чувствую себя комфортно, поэтому, если люди в клубе хотят поговорить со мной, я открыт для этого, и мы посмотрим, что произойдет", — приводит слова бельгийца BBC.

Действующий договор де Брюйне с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 5 поединков в футболке Сити, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что де Брюйне стал лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2019/20.