Англия

Менеджер высказался о работе на трансферном окне.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что клуб продолжает работать над заменой ушедшему в Реал Эдену Азару.

"Я считаю, что мы потеряли, наверное, лучшего игрока АПЛ в лице Азара. Мы не могли проводить трансферы, поэтому в прошлом году мы работали исключительно на поле. Команды, которые стремятся войти в шестерку лучших и выше, тратили в прошлом году, они тратили снова этим летом".

"У них была возможность работать с игроками, которых они купили в прошлом году, встроить их в свои команды, и мы имеем дело с клубами, стоящими выше нас, и это то, к чему мы стремимся"

"Мы хотим создать нашу команду. Мы пропустили два окна, и теперь мы возвращаемся, и мы пригласили игроков, чтобы улучшить Челси", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее сообщалось, что лондонцы заинтересованы в приобретении нападающего Ювентуса Пауло Дибалы.