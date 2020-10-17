Англия

Норвежец высказался о форме своей команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер отреагировал на критику команды за неудачный старт сезона.

"В центре внимания должен быть я, потому что я менеджер и несу ответственность. Если вы являетесь частью Манчестер Юнайтед в качестве игрока или персонала, вы привыкли к давлению и должны быть сильными морально, и для меня этот период — еще один шанс доказать и сказать игрокам, насколько мы верим в них.

"Речь идет о том, чтобы сосредоточиться на следующей игре, потому что я знаю, что они способны добиваться результатов и продвигаться вверх по таблице", — сказал Солскьяер Goal.

Ранее норвежский специалист заверил, что полузащитник команды Поль Погба сосредоточен на выступлениях за Юнайтед.