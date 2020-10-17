Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

В поединке пятого тура английской Премьер-лиги Ньюкасл в родных стенах постарается дать бой Манчестер Юнайтед.

Букмекеры отдают предпочтение в матче подопечным Солскьяера. Так, компания Parimatch оценивает победу "манкунианцев" коэффициентом 1,68.

На то, что три очка по итогам поединка завоюют "сороки" представлен коэффициент 4,80. Ничейный результат оценен в 4,30.

Также вы можете ознакомиться с коэффициентами на центральный поединок тура чемпионата Италии между Интером и Миланом.