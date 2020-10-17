Англия

Форвард отличился голом во встрече с Ливерпулем.

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги Эвертон сыграл вничью с Ливерпулем на своем поле со счетом 2:2.

"Ириски" проигрывали к 81-й минуте, но гол нападающего Доминика Калверта-Льюина позволил им добиться ничьей. Для английского форварда этот гол стал 10-м в этом сезоне, и он первым из футболистов топ-5 европейских лиг преодолел эту отметку.

В текущем сезоне 23-летний игрок забил 7 голов в 5 матчах в рамках АПЛ, а также отличился 3 голами в 2 матчах Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Калверт-Льюин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре.