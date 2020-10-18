"Чайки" заполучили бывшего форварда Уотфорда.
Данни Уэлбек, Getty Images
18 октября 2020, 15:58
Нападающий Данни Уэлбек перешел в Брайтон, сообщает официальный сайт английского клуба.
Форвард поставил подпись под годичным контрактом с "чайками". В составе нового клуба футболист будет играть под 18-м номером.
Уэлбек расторг контракт с Уотфордом в начале октября и получил статус свободного агента. В прошлом сезоне АПЛ 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шершней", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Динамо может выкупить полузащитника Тудора Белуцэ у Брайтона за 5 млн евро.