Англия

"Чайки" заполучили бывшего форварда Уотфорда.

Нападающий Данни Уэлбек перешел в Брайтон, сообщает официальный сайт английского клуба.

Форвард поставил подпись под годичным контрактом с "чайками". В составе нового клуба футболист будет играть под 18-м номером.

Уэлбек расторг контракт с Уотфордом в начале октября и получил статус свободного агента. В прошлом сезоне АПЛ 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шершней", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Динамо может выкупить полузащитника Тудора Белуцэ у Брайтона за 5 млн евро.