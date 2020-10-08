Украина

Киевляне смогут подписать футболиста на постоянной основе.

Динамо на правах арендного соглашения подписало полузащитника Брайтона Тудора Белуцэ.

Как сообщает Telekom Sport, у киевлян есть право выкуп румынского футболиста. Сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.

В 2018 году Тудор дебютировал за первую сборную Румынии и с тех пор сыграл за нее семь матчей.

Ранее технический директор Брайтона положительно оценил сделку для всех сторон: игрока, Динамо и "чаек".