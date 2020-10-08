Киевляне смогут подписать футболиста на постоянной основе.
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08 октября 2020, 20:25
Динамо на правах арендного соглашения подписало полузащитника Брайтона Тудора Белуцэ.
Как сообщает Telekom Sport, у киевлян есть право выкуп румынского футболиста. Сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро.
В 2018 году Тудор дебютировал за первую сборную Румынии и с тех пор сыграл за нее семь матчей.
Ранее технический директор Брайтона положительно оценил сделку для всех сторон: игрока, Динамо и "чаек".