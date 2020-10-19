Англия

Защитник Ливерпуля выбыл на долгий срок.

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что голкипер Эвертона Джордан Пикфорд избежит наказания за подкат против защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

Напомним, что в мерсисайдском дерби вратарь сфолил против игрока "красных" в своей штрафной, но арбитр не наказал футболиста, зафиксировав офсайд у нидерландца.

Известно, что ван Дейк, в результате, получил разрыв крестообразных связок и может пропустить более полугода.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Эвертоном и Ливерпулем (2:2).