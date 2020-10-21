Англия

Немецкий хавбек отреагировал на свое исключение из заявки Арсенала на матчи АПЛ

Арсенал не внес полузащитника Месута Озила в список заявленных футболистов на поединки английской Премьер-лиги текущего сезона. Немецкий футболист отреагировал на эту новость, обратившись к болельщикам в своих социальных сетях.

"Это непростое сообщение для фанатов Арсенала, ведь за этот клуб я играл последние несколько лет. Меня глубоко разочаровал тот факт, что я не попал в заявку команды на сезон в АПЛ. Подписав контракт в 2018 году, я показал свою преданность и верность клубу, который я люблю, и меня расстраивает, что я не увидел взаимности. Как я только что узнал, верность — это редкость в наше время. Еженедельно я сохранял позитивный настрой и верил, что есть еще шанс вернуться в команду. Вот почему я молчал до этого момента".

"Перед пандемией коронавируса я был очень доволен тем, как развивается команда с Микелем Артетой — было позитивное настроение и мои выступления были на хорошем уровне. Но потом все изменилось и мне больше не разрешали играть в футбол за Арсенал".

"Что еще можно сказать? Я все еще чувствую себя в Лондоне, как дома, у меня много хороших друзей в команде и я действительно чувствую крепкую связь с фанатами клуба. Несмотря ни на что, я буду бороться за место в команде и не позволю таким вот образом закончиться восьмому сезону в команде. Могу вам сказать, что это решение ничего не изменит. Я продолжу тренироваться изо всех сил, и там, где это возможно, бороться с бесчеловечностью и отстаивать справедливость", — написал Озил в своем Twitter.

Стоит отметить, что помимо Месута Озила в заявку Арсенала на матчи чемпионата Англии не попал центральный защитник Сократис.