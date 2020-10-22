Англия

Защитник связал себя с "волками" на ближайшие пять лет.

Центральный защитник Макс Килман заключил новый договор с Вулверхэмптоном, рассчитанный до лета 2025 года, сообщил клуб в Твиттере.

23-летний Килман присоединился к "волкам" в 2018 году, перейдя из Мейденхед Юнайтед. В мае 2019 он дебютировал в Премьер-лиге против Фулхэма и стал первым за 11 лет футболистом, который совершил скачок из нон-лиги сразу в АПЛ. До него подобный трюк удался Крису Смоллингу.

В нынешнем сезоне Макс сыграл в двух поединках Премьер-лиги и отличился одной результативной передачей.

Ранее Вулверхэмптон продлил контракты с капитаном команды Конором Коуди и лидером атак Раулем Хименесом.