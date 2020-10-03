Англия

Мексиканец подписал четырехлетнее соглашение с "волками".

Нападающий Рауль Хименес продлил соглашение с Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Мексиканский форвард поставил подпись под соглашением с "волками" до июня 2024 года.

Хименес выступает в составе Вулверхэмптона с 2018 года, перейдя из Бенфики. В новом сезоне 29-летний игрок успел провести 4 поединка в составе команды, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон также продлил контракт с защитником Конором Коуди.