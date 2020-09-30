Вулверхэмптон и Конор Коуди заключили новый контракт, сообщает официальный сайт "волков".

Капитан английской команды поставил подпись под пятилетней сделкой. Воспитанник Ливерпуля перебрался в Вулверхэмптон в 2015 году и сыграл 239 матчей. 

Напомним, что ранее капитан Вулверхэмптона провел без замен 100 матчей чемпионата Англии подряд.