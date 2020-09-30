Англия 30 сентября 2020, 22:27 Вулверхэмптон продлил контракт с Коуди "Волки" продлили соглашение со своим капитаном. getty images 30 сентября 2020, 22:27 Вулверхэмптон и Конор Коуди заключили новый контракт, сообщает официальный сайт "волков". Капитан английской команды поставил подпись под пятилетней сделкой. Воспитанник Ливерпуля перебрался в Вулверхэмптон в 2015 году и сыграл 239 матчей. #Coady2025 pic.twitter.com/tyVRHtfZUX — Wolves (@Wolves) September 30, 2020 Напомним, что ранее капитан Вулверхэмптона провел без замен 100 матчей чемпионата Англии подряд. Люди Конор Коуди Команды Вулверхэмптон Источники ФК Вулверхэмптон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте