Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм — Манчестер Сити, Getty Images
24 октября 2020, 19:39
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм сыграл вничью с Манчестер Сити со счетом 1:1.
"Молотобойцы" вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Микеля Антонио, но "горожане" сравняли во втором тайме усилиями Фила Фодена.
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко вышли на замену в составе своих команд, но результативными действиями не отличились.
Вест Хэм — Манчестер Сити 1:1
Голы: Антонио, 18 — Фоден, 51.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Ярмоленко, 52).
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу — Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган — Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг.
Предупреждения: Цоуфал, Бальбуэна.