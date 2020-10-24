Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм сыграл вничью с Манчестер Сити со счетом 1:1.

"Молотобойцы" вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Микеля Антонио, но "горожане" сравняли во втором тайме усилиями Фила Фодена.

Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко вышли на замену в составе своих команд, но результативными действиями не отличились.



Вест Хэм — Манчестер Сити 1:1

Голы: Антонио, 18 — Фоден, 51.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс — Антонио (Ярмоленко, 52).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу — Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган — Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг.

Предупреждения: Цоуфал, Бальбуэна.