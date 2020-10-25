Англия

Менеджер прокомментировал игру португальского вингера.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение об игре вингера Диогу Жоты, который забил победный гол против Шеффилд Юнайтед (2:1).

"Диогу забил супер-гол и действительно был вовлечен в игру. Он может быть намного лучше, и это хорошие новости. Он все еще адаптируется. В настоящий момент многие вещи, которые мы делаем, для него неестественны, но это только потому, что "волки" играют по-другому".

"Да, то, что он уже так близко к оптимальной форме, — это всего лишь знак того, насколько он хороший игрок. Нам понадобится его качество, и я очень рад, что он до сих пор неплохо устроился в команде", — цитирует Клоппа Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между "красными" и "клинками".