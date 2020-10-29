Англия

Менеджер рассказал о работе с молодым футболистом.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о работе с нападающим Риссом Нельсоном.

"У нас было несколько планов в отношении Рисса. Один из них заключался в том, чтобы отправить его в аренду, чтобы получить больше минут из-за конкуренции, которая у нас есть впереди".

"На самом деле он очень хорошо тренировался. Он хочет остаться здесь, Рисс не захотел уходить. Он хочет бороться за свое место", — цитирует Артету Daily Mail.

Ранее испанский специалист объяснил свое решение исключить из заявки команды полузащитника Месута Озила.