Англия

"Волки" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Вулверхэмптон принимал Кристал Пэлас на своем поле в рамках поединка седьмого тура чемпионата Англии.

"Волки" открыли счет усилиями Аит-Нури на 18-й минуте, а Поденсе увеличил разрыв счете, установив финальный счет, уже через девять минут.

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Аит-Нури, 18, Поденсе, 27

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Килман, Боли, Коуди, Аит-Нури, - Поденсе (Траоре, 76), Дендонкер, Нету (Моутиньо, 76), Рубен Невеш — Хименес (Фабиу Силва, 90)

Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Ридевалд, Данн, ван Анхольт — Таунсенд (Айю, 72), Миливоевич, Куяте, Шлупп (Эзе, 65) - Заа, Батшуайи (Бентеке, 84).

Предупреждения: ван Анхольт, Заа

Удаление: Миливоевич, 86