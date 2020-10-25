Англия

"Волки" пропустили на 89-й минуте поединка.

Вулверхэмптон в поединке шестого тура принимал на своем поле Ньюкасл и упустил победу за несколько минут до финального свистка.

Вулверхэмптон — Ньюкасл 1:1

Голы: Хименес, 80 – Мерфи, 89.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс (Марсал, 68), Боли, Килмен - Поденсе (Траоре, 68), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш (Моутинью, 83) - Хименес.

Ньюкасл: Дарлоу — Фернандес, Ласселс (Кэрролл, 88), Льюис, Шер — Мерфи, Фрэйзер (Жоэлинтон, 78), Сен-Максимен (Лонгстафф, 79), Хендрик — Альмирон — Уилсон.

Предупреждение: Альмирон