Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В матче 7-го тура АПЛ Ливерпуль одержал победу над Вест Хэмом со счетом 2:1 на своем поле.

Счет на 10-й минуте поединка открыл Пабло Форнальс, но "красные" победили благодаря голам Мохамеда Салаха и Диогу Жоты.

Андрей Ярмоленко вышел на поле на 74-й минуте, но отличиться результативными действиями ему не удалось.



Ливерпуль – Вест Хэм 2:1

Голы: Салах, 42 (с пенальти), Жота, 85 — Форнальс, 10.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон — Джонс (Шакири, 70), Хендерсон, Вейналдум — Салах (Милнер, 90), Фирмино (Жота, 70), Мане.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку (Лансини, 88) — Боуэн (Бенрама, 89), Соучек, Райс, Форнальс — Алле (Ярмоленко, 74).

Предупреждение: Райс.