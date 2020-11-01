Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Ливерпуль - Вест Хэм, Getty Images
01 ноября 2020, 08:45
В матче 7-го тура АПЛ Ливерпуль одержал победу над Вест Хэмом со счетом 2:1 на своем поле.
Счет на 10-й минуте поединка открыл Пабло Форнальс, но "красные" победили благодаря голам Мохамеда Салаха и Диогу Жоты.
Андрей Ярмоленко вышел на поле на 74-й минуте, но отличиться результативными действиями ему не удалось.
Ливерпуль – Вест Хэм 2:1
Голы: Салах, 42 (с пенальти), Жота, 85 — Форнальс, 10.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон — Джонс (Шакири, 70), Хендерсон, Вейналдум — Салах (Милнер, 90), Фирмино (Жота, 70), Мане.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку (Лансини, 88) — Боуэн (Бенрама, 89), Соучек, Райс, Форнальс — Алле (Ярмоленко, 74).
Предупреждение: Райс.