Англия

"Шпоры" набрали три очка в непростом поединке.

Тоттенхэм в матче седьмого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и добился победы со счетом 2:1.

Решающим голом в поединке отметился Гарет Бэйл спустя три минуты после выхода на замену. Отметим, что это взятие ворот стало для валлийца первым после возвращения в стан "шпор" из мадридского Реала.

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Кейн, 13 (с пенальти), Бэйл, 73 — Лампти,

Тоттенхэм: Льорис — Регилон, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер — Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сиссоко, Хейбьерг — Ламела (Бэйл, 70), Сон (Дэвис, 85), Кейн.

Брайтон: Санчес — Лампти (Мак Аллистер, 79), Берн, Велтман, Уайт — Лаллана, Марч (Бернардо, 65), Гросс, Биссума, Троссард (Уэлбек, 74) — Уэбстер.

Предупреждения: Ндомбеле, Регилон — Берн