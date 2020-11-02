Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед дал комментарий после матча.

Гол Пьера-Эмерика Обамеянга принес Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед в поединке седьмого тура АПЛ. Поль Погба считает, что команда должна совершенствоваться.

"Мы знаем, что это плохая игра. Лично я не могу так фолить. Я думал, что коснусь мяча, но не смог. Моя ошибка стоила нам гола с пенальти.

Мы должны работать лучше, команда, я сам, все начинается с меня. Я чувствовал себя так, словно слегка его коснулся, я знал, что нахожусь в штрафной, мне не следовало так дарить пенальти.

Может быть, я немного устал, это заставило меня сделать эту глупую ошибку. Я буду извлекать уроки из этого, я не лучший в защите, буду над этим работать", — приводит слова Погба после матча BBC.

Оле-Гуннар Солскьяер ранее рассказал, из-за чего именно его команда проиграла.