Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

Сезон в английской Премьер-лиге в самом разгаре. Ливерпуль, став чемпионом Англии в прошлом розыгрыше, постарается отстоять титул в сезоне нынешнем.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Роберто Фирмино.

Бразильский футболист проводит на Энфилде уже свой шестой сезон. Фирмино присоединился к "красным" в 2015 году, перейдя из Хоффенхайма за 41 миллион евро. Сегодня Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 72 миллиона евро.

Под руководством Юргена Клоппа, Фирмино стал одним из предводителей атак мерсисайдской команды, сформировав вместе с Мохаммедом Салахом и Садио Мане одно из самых грозных трио в истории футбола.

В текущем сезоне футболист вышел в девяти поединках во всех турнирах, в которых сумел отличится одним голом и двумя результативными передачами.

Также вашему вниманию предлагается видео лучших моментов Садио Мане в футболке Ливерпуля.