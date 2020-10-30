Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

В Англии стартовал новый сезон, в котором действующий чемпион страны, Ливерпуль, попробует отстоять свой титул.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Садио Мане.

Садио Мане пришел в Ливерпуль из Саутгемптона летом 2016 года и с тех пор, прогрессируя из года в год, стал одним из лучших форвардов планеты.

В сезоне-2018/19 Мане, взяв №10, помог Ливерпулю выиграть Лигу чемпионов, а всего в 50-ти матчах во всех турнирах забил 26 мячей. В том числе 22 в Премьер-лиге, что позволило ему вместе с Мохаммедом Салахом и Пьерром-Эмериком Обамеянгом из Арсенала выиграть "золотую бутсу" АПЛ.

В следующем сезоне Садио, признанный лучшим футболистом Африки, забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач, чем помог команде Юргена Клоппа выиграть Премьер-лигу, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне на счету Мане уже 8 матчей во всех турнирах и 4 забитых мяча.