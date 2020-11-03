Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил.

Так, Арсенал впервые за 14 лет обыграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, Ливерпуль стал новым лидером благодаря победе над Вест Хэмом и оплошности Эвертона, Лидс Юнайтед неприятно удивил, а Челси еще есть над чем работать. Подробнее об этих матчах читайте в наших итогах.

Игра Челси не впечатлила, несмотря на разгром Бернли

Серия Челси без поражений увеличилась до шести матчей подряд. В последний раз "пенсионеры" уходили с поля в качестве проигравшего, когда вылетели из Кубка английской лиги от Тоттенхэма, да и тогда это произошло по итогам послематчевой серии пенальти. Учитывая разгромные победы над Краснодаром в Лиге чемпионов и Бернли в минувшем туре АПЛ, в голове может появиться мысль о неплохом положении дел в команде Фрэнка Лампарда, но, осмелюсь заявить, результаты Челси весьма обманчивы.

Почему? По-прежнему не совсем понятно, какую игру хочет построить Лампард с новым подбором футболистов, пришедших в минувшее трансферное окно. То, что мы видим сегодня, — это постоянная борьба, систематические ошибки при передачах и победы за счет индивидуального мастерства футболистов. Пока можно списывать все текущие изъяны в игре Челси на несыгранность команды ввиду серьезной кадровой перестройки, однако срок годности этого оправдания близится к своему истечению.

И нет, все вышесказанное не означает, что тренерский штаб Фрэнка Лампарда ничего не сделал для улучшения игры своей команды. С исключением Кристенсена из стартового состава и возвращением Тиаго Силвы оборона Челси выглядит намного надежнее. О Кепе, наверное, вообще можно уже не вспоминать, ведь Эдуару Менди потребовалось всего шесть матчей, чтобы превзойти баска по количеству "сухих" поединков подряд. Несмотря на то, что игроки Бернли за весь матч не нанесли ни одного удара в створ, сенегалец пока полностью оправдывает свой трансфер.

Вест Хэм продолжает создавать проблемы фаворитам, но обескровленный Ливерпуль справился

Новый сезон Премьер-лиги на данный момент бьет всевозможные рекорды по степени своей странности. Сначала Вест Хэм выдает целый ряд успешных и местами сенсационных результатов после двух поражений на старте, тогда как Ливерпуль, на фоне впечатляющего и доминирующего прошлого сезона, становится одной из самых пропускающих команд текущего розыгрыша английского первенства.

Казалось, травмы Вирджила ван Дейка и призванного заменить его Фабиньо должны были усугубить ситуацию, однако реальность такова, что действующий чемпион по итогам семи туров располагается на первой строчке турнирной таблицы. До всех этих кадровых проблем Ливерпуля в центре обороны немногие знали о Натаниэле Филлипсе, который против Вест Хэма сыграл даже лучше, чем Джо Гомес. От этого защита "красных" не перестает казаться "бомбой замедленного действия", но требовать в нынешней ситуации чего-то большего от команды Юргена Клоппа было бы преступлением.

Как и ожидалось, Вест Хэм создал проблемы Ливерпулю и забил уже в начале поединка, однако отсутствие Майкла Антонио на острие атаки серьезно ощущалось. Себастьян Алле выглядел на поле блекло и не смог обострять атаки так же, как это делает англичанин. Дэвиду Мойесу пришлось даже выпустить вместо француза Андрея Ярмоленко, который занял непривычную для себя позицию центрфорварда и никак не повлиял на результат встречи. Выглядит так, что тренерский штаб "молотобойцев" самовольно создает поводы для критики украинца, поскольку проявить себя в подобном положении — задача не из простых, как минимум.

Артета не стал изобретать велосипед, а Солскьяер не сделал ничего

В преддверии центрального матча седьмого тура между Манчестер Юнайтед и Арсеналом не покидало ощущение, что нас ожидает повторение истории прошлого поединка "красных дьяволов" и Челси, который оказался скучным и нерезультативным. Хоть Микель Артета и предоставил отдых ключевым исполнителям в матче Лиги Европы, в текущем сезоне Арсенал и без того крайне мало создает моментов и их реализует, а Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге и Лиге чемпионов представляет собой две разные команды.

Характер комментариев в адрес работы Оле-Гуннара Солскьяера в последние несколько недель менялся с небывалой скоростью. То его команду хвалят после гостевой победы над ПСЖ и домашнего разгрома Лейпцига, то критикуют за невыразительную игру с Брайтоном, Тоттенхэмом и Челси. И, справедливости ради, критиковать МЮ есть за что. 15 место в турнирной таблице, хоть и с одним матчем в запасе, является тотальным провалом для клуба такого уровня.

Масла в огонь подливает еще факт того, что Микелю Артете не пришлось придумывать чего-то нового, чтобы добыть первую за 14 лет победу над Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Высокий прессинг, создание количественного преимущества на левом фланге, быстрые контратаки — всё это мы уже видели в поединках Арсенала против других серьезных соперников. Солскьяер, в свою очередь, всё пустил на самотек, при этом никак не реализовал преимущество трех полузащитников в центре поля против двух игроков у "канониров". Непонятное нарушение Погба в собственной штрафной — лишь следствие всего того, что пошло у манкунианцев не так с самого начала матча. Иронично, что именно из-за реализованного пенальти Манчестер Юнайтед потерпел поражение от Арсенала.

Травмы и непростой календарь? Расскажите это Лестеру

Между Ливерпулем и Лестером запросто можно провести параллель, ведь "лисы" потеряли большое количество ключевых футболистов. Вдобавок, головной боли у тренерского штаба явно становилось больше, когда они вспоминали о насыщенном расписании матчей ввиду участия команды в Лиге Европы. Но, несмотря на это, положение Лестера в турнирной таблице АПЛ не только не ухудшилось, но и стало лучше.

После поражение от Астон Виллы, подопечные Брендана Роджерса обыграли в гостях Арсенал, а в минувшем туре они оставили ни с чем Лидс Юнайтед и расположились на второй позиции. Возможно, ожидания от "павлинов" были слишком завышенными, но в первом тайме игроки Лидса полностью проваливались, физически не успевали за развитием атак соперника и создавали свободное пространство, что является идеальным подарком для Джейми Варди и компании.

А точно ли Лестер является участником еврокубков, а не команда Бьелсы? Усталость, отсутствие прессинга и отставание в скоростных качествах — все это было совсем непохоже на Лидс. Футболистам Лестера оставалось только пользоваться теми подарками, которые преподносил им соперник. Хотя после перерыва подопечные Марсело Бьелсы стали активнее и забили гол, этого было недостаточно для того, чтобы спасти игру. "Лисы" добыли победу и повторили свой лучший старт в Премьер-лиге со времен сезона-2000/01, а Бьелса уже успел взять на себя вину и ответственность за это поражение.



Одной строкой:

Вулверхэмптон напомнил Кристал Пэлас об атакующей игре. Обе команды отличаются своей надежной (не всегда) обороной, однако "волки" уже в первом тайме решили исход встречи благодаря двух голам. После перерыва лондонцы отправились отыгрываться, но Заа в этом раз не спас свою команду от поражения.

Манчестер Сити на классе обыграл Шеффилд Юнайтед. Если соперник не создает ничего опасного у твоих ворот, то для победы достаточно и одного гола. Кризис в команде Криса Уайлдера продолжается, но есть подозрения, что это ненадолго.

Стандарты — лучший друг Саутгемптона, но не Астон Виллы. Вратари решили взять отдых в этом матче, хотя все результативные удары "святых" можно записать в касту "неберущихся". Саутгемптон добыл победу со счетом 4:3, хотя второй тайм полностью остался за бирмингемцами.

Эвертон уступил лидерство Ливерпулю, проиграв Ньюкаслу. "Сенсации" старта сезона одна за одной продолжают терять очки. "Ириски" не знают побед в третьем матче подряд, а Карло Анчелотти остается только надеяться на скорейшее возвращение в обойму травмированных Хамеса и Ришарлисона.

Тоттенхэм пожертвовал против Брайтона зрелищностью ради результата. Непростая победа для лондонского клуба, однако в моменте с голом Лэмпти есть определенные вопросы к судейскому решению. Не забей Гарет Бэйл свой первый гол после возвращения из Реала, Жозе Моуриньо пришлось бы в очередной раз дать несколько "огненных" комментариев по игре и работе арбитров.

Фулхэм наконец-то почувствовал вкус победы. "Дачников" теперь не мучает ноль в графе побед, чего нельзя сказать об их брате по несчастью. Вест Бромвич проиграл прямому конкуренту и позволил ему покинуть зону вылета.

Никита Евтушенко, Football.ua