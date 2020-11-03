Англия

Тренер Лидса Марсело Бьелса взял на себя вину за поражение в матче чемпионата Англии.

Марсела Бьелса считает что не сработал его план на игру против Лестера в седьмом туре АПЛ.

"Это был справедливый результат, – цитирует главного тренера официальный Твиттер Лидса. – Я изначально неправильно распределил футболистов на поле. Нам было сложно возвращать себе мяч, и из-за этого мы играли плохо. В первые 30 минут мы действовали вообще без мяча".

"После этого у нас был час, чтобы атаковать — последние 15 минут первого и весь второй тайм. Но нам не удалось нанести какой-либо значительный вред их защите. Мы не создали достаточно моментов, несмотря на все наше владение мячом. Нам не хватило решающего воздействия на игру в ключевые моменты. Мы знали, что столкнёмся с поединком против непростого соперника, но я не сумел помочь игрокам справиться с ним".

Лидс потерпел разгромное поражение от Лестера дома и после седьмого тура занимает 12-е место (10 очков).