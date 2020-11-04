Англия

Норвежец рассказал об адаптации игрока.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поведал о нынешней форме нападающего Эдинсона Кавани.

"В любом случае он в хорошей форме, и на тренировках он набирает обороты, и теперь у него на счету есть несколько выходов на замену".

"Но он еще не находится в команде достаточно долго, чтобы оказать большое влияние, но он выглядит острее и острее на тренировках, так что это лишь вопрос времени", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист дал свою оценку поражению команды в матче АПЛ против Арсенала (0:1).