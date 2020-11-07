Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Брайтон принимал на своем поле Бернли, который в текущем сезоне пока не одержал ни одной победы.

Несмотря на серьезный перевес "чаек" по количеству созданных моментов, гостям удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон — Бернли:

Брайтон — Бернли 0:0

Брайтон: Райан — Лэмпти, Уэбстер, Велтман (Джханбакш, 83), Берн — Гросс, Уайт, Биссума — Лаллана — Мопе, Уэлбек (Конноли, 86).

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — МакНейл, Вествуд, Браунхилл, Брэди — Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70).

Предупреждение: Биссума