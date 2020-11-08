Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед подвел итог успешному для его команды противостоянию с Эвертоном (3:1).

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде встречался с Эвертоном, который некоторое время в начале сезона возглавлял турнирную таблицу, но в последних четырех матчах не может одержать победу. "Красные дьяволы" одержали волевую победу на фоне быстро пропущенного гола (3:1), а после матча слова на пресс-конференции от норвежского наставника Оле-Гуннара Солскьяера привел официальный сайт клуба.

"Если мы сможем обрести подобную решимость, мышление, подход к каждой игре, против нас будет сложно играть, — начал рассуждение главный тренер, — Не могу не похвалить парней за характер, который они сумели показать. У организаторов Премьер-лиги есть проблема с составлением календаря, я не хотел об это говорить, но для того, чтобы сделать продукт лучше, необходимо изменить подход к этому процессу. Игроки переутомлены".

В дальнейшем, что естественно, норвежец много говорил об отдельных своих футболистах, игра которых в матче против Эвертона его удивила с положительной стороны. Начал наставник с португальского полузащитника Бруну Фернандеса: "Бруну был великолепен, на высоте, абсолютно на высоте. Фантастика. Его желание и решительность — он просто везде на поле. Порой, это становится проблемой — пасы идут туда, где футболиста нет. Такие моменты меня расстраивают. Но когда у вас есть такой вожак стаи, то вы, безусловно, должны быть счастливы".

"Магуайр очень, очень важен для этой команды, — продолжил Солскьяер свой ответ, перейдя к центральному защитнику, — Когда вы играете против Эвертона, вы заранее знаете, что они собираются сделать акцент на подачах в штрафную. Калверт-Левин — один из лучших в мире по таймингу, прыжкам игре головой. Неудивительно, ведь у него есть хороший учители — Дункан Фергюссон. Я думаю, что Гарри и Виктор (Линделеф — ред.) хорошо с ним справились".

О позднем выходе на поле уругвайского новичка команды этого сезона, Эдинсона Кавани, норвежец сказал следующее: "Он набирает обороты. Сегодня его заданием было просто довести игру до конца, потому что мы успешно выступили ранее по ходу матча. Но ему повезло забить свой первый гол. Это сбросит тяжелый груз с его плеч, и теперь он готов приступить к делу с большим усердием".

В опорной зоне у "красных дьяволов" в этом поединке расположилась пара Фред – Мактоминей, а их действия также попали под оценку Солскьяера: "Скотт и Фред блестяще поработали вместе. Это прекрасная пара. Конечно, они не мало играли в середине недели: Скотт сыграл всего 45 минут в Турции, но зато, было видно, что у них свежие ноги. Они важны для нас, поэтому с их присутствием на поле наши творческие игроки могут продолжать создавать моменты, показывать свою магию. Они очень дисциплинированны, и мы очень довольны ими", — подытожил наставник.

С международной паузы Эвертон вернется гостевым поединком с Фулхэмом, а Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд будет принимать Вест Бромвич.