Англия

Французский специалист уверен, что игроку и клубу удастся разрешить недопонимания между собой.

Полузащитника Поля Погба уже довольно трудно считать неприкасаемым игроком стартового состава Манчестер Юнайтед. Француз регулярно остается на скамейке запасных и выходит на замену, как это произошло в последних двух поединках против Эвертона и Башакшехира.

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам высказался о нынешнем положении дел Погба в стане "красных дьяволов".

"Погба находится с Манчестер Юнайтед в такой ситуации, когда он не может быть доволен ни количеством своего игрового времени, ни положением в команде. Сейчас Поль переживает далеко не лучший период своей карьеры. Серия травм и коронавирус сильно ударили по нему. Нужно найти свой игровой ритм".

"Лично у меня нет особо беспокойства по этому поводу. Когда игрок испытывает дискомфорт в своем клубе, он счастлив играть за сборную Франции. Поль поделится со мной своими переживаниями, и, поскольку я его очень хорошо знаю, все пойдет в позитивном направлении", — приводит слова Дешама The Guardian.

Ранее появлялась информация, что Манчестер Юнайтед активировал опцию продления контракта Поля Погба, при этом размер заработной платы французского футболиста никак не изменился.