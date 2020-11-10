Англичанин может продолжить карьеру в МЛС.
Джек Уилшир, Getty Images
10 ноября 2020, 01:54
В начале октября Вест Хэм договорился с полузащитником Джеком Уилширом о расторжении контракта по обоюдному согласию, поэтому футболист сейчас пребывает в статусе свободного агента и вынужден искать новую команду.
Как сообщает The Athletic, некогда перспективный англичанин получил несколько предложений из разных стран, однако сейчас ни одна из этих потенциальных сделок не близка к заключению. У Уилшира даже было приглашение из Австралии, но этот вариант хавбек не стал рассматривать.
Отмечается, что следующем местом продолжения карьеры 28-летнего англичанина вполне может стать американская МЛС, более ранний переезд в которую позволит ему набрать оптимальные кондиции к старту сезона-2021.
Напомним, ранее Джек Уилшир сообщил, что готов попробовать что-то новое в карьере, "чего ранее не делали многие английские футболисты".