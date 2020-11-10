Англия

Англичанин может продолжить карьеру в МЛС.

В начале октября Вест Хэм договорился с полузащитником Джеком Уилширом о расторжении контракта по обоюдному согласию, поэтому футболист сейчас пребывает в статусе свободного агента и вынужден искать новую команду.

Как сообщает The Athletic, некогда перспективный англичанин получил несколько предложений из разных стран, однако сейчас ни одна из этих потенциальных сделок не близка к заключению. У Уилшира даже было приглашение из Австралии, но этот вариант хавбек не стал рассматривать.

Отмечается, что следующем местом продолжения карьеры 28-летнего англичанина вполне может стать американская МЛС, более ранний переезд в которую позволит ему набрать оптимальные кондиции к старту сезона-2021.

Напомним, ранее Джек Уилшир сообщил, что готов попробовать что-то новое в карьере, "чего ранее не делали многие английские футболисты".