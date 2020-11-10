Лига наций

Правительство Великобритании не намерено ослаблять строгие правила въезда в страну.

Как сообщалось ранее, проведение матча между национальными сборными Англии и Исландии находится под угрозой по причине неконтролируемого распространения нового штамма коронавируса в скандинавской стране.

В ответ на "угрозу с востока", правительство Великобритании выдало указ о временном полном запрете на въезд в страну для всех без исключений лиц, прибывающих из Дании, которые при этом не являются гражданами Объединенного Королевства.

Это решение властей вызвало организационные проблемы для матча между Англией и Исландией в рамках Лиги наций, ведь "викингам" накануне (15 ноября) игры в Лондоне (18 ноября) предстоит провести поединок именно против Дании.

Не дожидаясь разъяснений от правительства, Футбольная ассоциация Англии приступила к поискам альтернативной площадки для проведения дуэли с исландцами. Интерес к данной ситуации, как сообщает BBC, был проявлен со стороны представителей Албании, которая готова предоставить в распоряжение одну их площадок своей страны.

Как стало известно источнику, первоначально англичане рассматривали Германию в качестве главной альтернативы, но в этой европейской стране также в последнее время наблюдается серьезное обострение ситуации с COVID-19.

В данную ситуацию уже вмешался УЕФА, за которым и будет закреплено окончательное решение о выборе нейтрального места проведения данного поединка.