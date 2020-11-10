Англия

Юный полузащитник заменит травмированного Джеймса Уорд-Прауса.

Тренерский штаб сборной Англии вызвал в состав национальной команды 17-летнего футболиста дортмундской Боруссии Джуда Беллингэма, сообщает The Guardian. Для молодого игрока "шмелей" этот вызов стал дебютным в карьере.

До этого Беллингэм выступал за молодежную команду команду Англии (U-21), но из-за травм защитника Ливерпуля, Трента Александр-Арнольда и игрока Саутгемптона, Джеймса Уорд-Прауса, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был вынужден вызвать в команду игрока Боруссии.

Дебют Беллингэма в составе национальной сборной может состояться уже в четверг, когда англичане проведут товарищеский матч против сборной Ирландии.

Ранее сообщалось, что поединок Лиги наций между Англией и Исландией может пройти в Албании.