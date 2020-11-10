Англия

Ивуарийский вингер недоволен количеством игрового времени в Арсенале.

Уровень выступлений новичка Арсенала Виллиана в текущем сезоне Премьер-лиги, мягко говоря, не впечатляет. Отдав два ассиста в первом туре против Фулхэма, в следующих матчах бразилец не сделал ни одного результативного действия.

Несмотря на это, Виллиан продолжает включаться в стартовый состав Арсенала, тогда как его конкурент по позиции Николя Пепе выходит со скамейки запасных в английском первенстве, а в старте — только в Лиге Европы или Кубке английской лиги.

"Моя цель – регулярно появляться на поле и получать больше игрового времени. Играющий футболист всегда счастлив. Мне бы хотелось играть немного больше, чтобы снова начать улыбаться".

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"Артета хочет, чтобы я сохранял концентрацию в течение всех 90 минут матча, но потом на тренировке я понимаю, что снова буду на скамейке. Тренер говорит со мной, у него есть и помощники для этого. Но любого игрока разочаровывает, когда он оказывается на скамейке".

"Роль суперсаба? Выбирает состав главный тренер, а моя задача — показать ему, что я не умею исполнять эту роль", — заявил Николя Пепе в интервью телеканалу Canal+.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Николя Пепе провел три поединка в Лиге Европы, в которых забил два гола и отдал два результативные передачи. В АПЛ же ивуариец забил один гол в семи матчах, один из которых он начинал в стартовом составе.