Англия

Хавбек продолжает сохранять верность "канонирам".

Полузащитник Джек Уилшир, который находится в статусе свободного агента, заявил, что не смог бы выступать за Тоттенхэм.

"Мне очень нравится Жозе Моуриньо, я думаю, что он невероятный тренер, но я бы не смог выступать за Тоттенхэм.

Они бы меня не приняли. Я не думаю, что смогу это сделать когда-либо. Не надо думать, что Арсенал хотел избавиться от меня. Они предложили мне новую сделку, но я хотел попробовать что-то новое. Я человек Арсенала", — сказал Уилшир BBC.

Ранее сообщалось, что английский футболист и вовсе в ближайшем будущем может оказаться в Барселоне.