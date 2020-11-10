Испания

Среди возможных вариантов усиления состава называются Манджукич, Пато и Уилшир.

Барселона с сегодняшнего дня может выйти на трансферный рынок и пополнить состав футболистами, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.

Как сообщает AS, среди возможных вариантов усиления "сине-гранатовые" рассматривают нападающих Марио Манджукича, Алешандро Пато и Даниэля Старриджа.

Помимо позиции центрфорварда, которую главный тренер Барселоны Рональд Куман называл нуждающейся в усилении, в шорт-листе каталонцев находятся полузащитники Джек Уилшир и Синдзи Кагава.

Напомним, в Испании действует особое правило, согласно которому клуб, основной футболист которого вылетел на длительный срок из-за травмы, получает возможность подписать любого свободного агента вне трансферного окна.

В Барселоне таковым стал Ансу Фати, выбывший на четыре месяца из-за травмы внутреннего мениска левого колена.