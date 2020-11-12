Англия

Голкипер рассказал о своих планах.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер поведал о своих планах на завершающий этап своей карьеры.

"У меня есть желание вернуться в Бразилию, но когда это произойдет, одному Богу известно. Я знаю, что у Бога есть кое-что для меня, я хочу следовать Божьим планам в моей жизни, но мое сердечное желание, когда я вернусь в Бразилию, если Бог ответит на это, — это вернуться в Интер, домой, в клуб, который я люблю.

Я очень уважаю все клубы в Бразилии, возможно, я даже захочу сыграть за какой-нибудь другой клуб, но не знаю, смогу ли я вернуться в Бразилию и не перейти в Интер", - сказал Алиссон Globo Esporte.

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