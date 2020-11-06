Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

Сезон в английской Премьер-лиге в самом разгаре. Ливерпуль, став чемпионом Англии в прошлом розыгрыше, постарается отстоять титул в сезоне нынешнем.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты "красных". Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Алиссону Бекеру.

Бразильский футболист проявил свой талант в Роме, в том числе, и в очных матчах против Ливерпуля в Лиге чемпионов. "Красные" заприметили игрока, пригласив его в команду в 2018 году, заплатив римлянам 60 миллионов евро.

Алиссон без раскачки начал демонстрировать свой уровень в Ливерпуле под руководством Юргена Клоппа, намертво заняв за собой место в старте. Его уверенная игра помогла "красным" добыть трофей Лиги чемпионов в 2019 году, а в 2020 поднять трофей чемпиона Англии.

На сегодняшний день Transfermarkt оценивает стоимость Алиссона в 80 миллионов евро. В текущем сезоне АПЛ голкипер вышел в пяти поединках, пропустив шесть голов и один матч отстоял на ноль.

Также вашему вниманию предлагается видео лучших моментов нападающего Роберто Фирмино в футболке Ливерпуля.