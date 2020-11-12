"Красные дьяволы" заинтересовались французским защитником.
Манчестер Юнайтед продолжает поиск центрального защитника и обратил внимание на Дена-Акселя Загаду, сообщает Calciomercato.
"Красные дьяволы" видят в 21-летнем французе игрока, который сможет стать первой заменой для Линделефа или Магуайра.
Соглашение Загаду с Боруссией Д действительно до лета 2022 года. В прошлом сезоне защитник провел 22 матча, забив гол и сделав ассист.
Напомним, что также Манчестер Юнайтед претендует на Ибраиму Конате.