Англия

"Красные дьяволы" заинтересовались французским защитником.

Манчестер Юнайтед продолжает поиск центрального защитника и обратил внимание на Дена-Акселя Загаду, сообщает Calciomercato.

"Красные дьяволы" видят в 21-летнем французе игрока, который сможет стать первой заменой для Линделефа или Магуайра.

Соглашение Загаду с Боруссией Д действительно до лета 2022 года. В прошлом сезоне защитник провел 22 матча, забив гол и сделав ассист.

Напомним, что также Манчестер Юнайтед претендует на Ибраиму Конате.